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Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici’nin Kılıçdaroğlu rahatsızlığı. ‘Obür dünya’ ile tehdit etti

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı açıklamasında “Destekleyenler; hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar” dedi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 02:15
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‘Obür dünya’ ile tehdit etti. Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici’nin Kılıçdaroğlu rahatsızlığı

Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici’nin Kılıçdaroğlu rahatsızlığı. ‘Obür dünya’ ile tehdit etti
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sabah saatlerinde Diyarbakır’a geldi. Destici, ilk olarak Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre; Destici daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri kullanılamaz hale gelen veya yıkılan afetzedelerin kaldığı çadır kente gitti. Destici daha sonra 1282 gündür HDP önünde 'evlat nöbeti' sürdüren aileleri ziyaret etti.

"AĞIR VEBALİ OLUR"

Burada açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söyledi:

"PKK’nın uzantısı HDP’nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Bu anaların ve babaların ahları da en çok da kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı annelerin ve babalarının ahları da onlara mutlaka vurur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar. Açıklanan metinde iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması muallaklığı var.”

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