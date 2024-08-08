Milletin vekilleri sarayın vekilleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur İttifakı milletvekilleri için yan gelip yatma yeri oldu maalesef.

Saraydan hazırlanan yasaları imzalamak ve virgülüne kadar koruyarak Meclis’te kabul ettirmekle görevlidir Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri.

600 milletvekilinden en fazla yüzde 10’u millete layık olmak için aktif şekilde çaba gösteriyor.

Cumhur İttifakı ise muhalefetin bu aktif milletvekillerinin çabalarına karşın önleme bloku oluşturuyor.

Olan millete oluyor, sorunları çözüm bulamıyor.

Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu TBMM’deki yemin töreninin ardından geçen yaklaşık 1 yılda Meclis çalışmalarını sosyal medyadan paylaşarak millete hesap verdi.

Prof. Dr. Zorlu;

*11 kanun teklifi,

*15 meclis araştırma önergesi,

*29 meclis konuşması,

*170 soru önergesi,

*56 basın toplantısı,

*34 il/ilçe gezisi yapmış.

Meclis’in yetkilerinin alınarak saraya verilmesi ucube tek adam rejiminin sonucudur.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi tam tersi oldu:

-Egemenlik kayıtsız şartsız tek kişinindir.

İşte bu ahval ve şartlar altında işlevsiz kılınmaya çalışılan Meclis’te bir yıllık dönemde çok ciddi bir çalışma yürütmüş Kürşat hoca.

Kamuoyunun yakından ilgilendiği ancak bir ara gündemden düşen Eylem Tok davasında kırmızı bülten aşaması da Zorlu’nun önergesi ve çabasıyla ortaya çıktı.

İktidar o kadar vurdumduymaz ki;

*170 soru önergesinden sadece 93’ü cevaplandı.

Milletin vekiline gösterilen umursamazlık millete gösterilen saygısızlıktır.

170 soru önergesinin ağırlıklı kısmını Millî Eğitim, İçişleri, Sağlık, Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlıkları teşkil ediyor.

Sarayın bakanlarına yakışan tablo da budur.

Çünkü milletin vekilleri değiller. Sarayın memurlarıdır bakanlar.

Milletin sorunlarını da milletvekilinin sorularını da yanıtlamazlar.

Prof. Dr. Zorlu’ya verdiği kanun tekliflerini sordum.

İşte öne çıkan yasa tekliflerinden bazıları:

-En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kalmamasını sağlayacak yasa teklifi.

-Engelli, evde bakım aylığı, dul ve yetim maaşlarının artırılması teklifi,

-Sığınmacıların süresiz olarak kalmasına imkân tanıyan Geçici Koruma Kanunu’nda en fazla 3 yıllık süre tahsisi getiren teklif,

-Mülakatın kaldırılması için teklif,

-Yurt dışına çıkış harcının kaldırılması teklifi

-Şehit ailelerine Toplu Konut İdaresi’nce ev verilmesini sağlayacak teklif…

Dünyanın terör örgütü ilan ettiği Hamas’ın lideri İsmail Haniye için ulusal yas ilan eden AKP iktidarı, şehit ailelerine başlarını sokacak bir evi dahi çok görüyor ne yazık ki.

O şehitlerimizin evlerinin ne hâlde olduğunu Türk Bayrakları asılınca görüp üzülüyoruz.

Emeklilerin ve emekçilerin hakları için, anayasanın çiğnenmemesi için yapılan eylemlerin hep en önünde yer alan Kürşat hocaya Meclis araştırma önergelerinden örnekler vermesini de istedim.

İşte milletin sorunlarının Meclis’te tespiti için araştırma komisyonu kurulmasına ait teklifler:

-Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin sakıncalarının araştırılması.

-Hayat pahalılığının sebeplerinin araştırılması ve çözüm üretilmesi.

-Artan kira ücretlerinin incelenmesi ve çözüm üretilmesi.

-Öğrencilerim yurt sorunlarının tespit edilerek çözülmesi.

-Sığınmacı sorununun araştırılıp geri göndermenin sağlanması.

Sonuç;

Cumhur İttifakı oylarıyla tüm teklifler reddedildi.

AKP ve MHP milletvekillerinin, bu araştırma komisyonlarını kurup sorunlara çözüm üretmelerine Recep Tayyip Erdoğan izin vermez.