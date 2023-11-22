Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu

Galler maçında korner vuruşunu kullanmak için saha kenarına gelen Yusuf Sarı'nın söyledikleri gündem oldu.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu

EURO 2024 Elemeleri son maçında A Milli Takımımız Galler ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadyumu’nda oynanan mücadelede Milliler rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuç ile beraber Millilerimiz grubu lider tamamlarken Galler’in EURO 2024’e katılma şansı kalmadı.

Karşılaşma esnasında Milli futbolcumuz Yusuf Sarı'nın söyledikleri ise herkesi kahkahaya boğdu.

Korner atışını kullanmak için saha kenarına gittiği sırada yanındaki mikrofonu fark etmeyen Yusuf Sarı “Keyfimden çay içiyom, kahve içiyom” dedi.

Yıldız futbolcunun bu dediklerini canlı yayında duyan taraftarlar ise gülmekten yerlerinde duramadı.

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