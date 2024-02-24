Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: AA
Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye gurur yaşattı.

Bu müsabakalarda, Türk okçuların uluslararası alanda gösterdiği üstün performans dikkat çekti. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun duyurusuna göre, Burun'un zaferi, Türk sporunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hazal Burun, makaralı yay finalinde kıyasıya bir mücadele sergiledi ve rakibi Hatice Köse'yi 148-143'lük skorla geride bırakarak zirveye çıktı.

Bu büyük başarı, genç okçunun yetenek ve çalışmalarının bir göstergesi oldu. Aynı zamanda, Hatice Köse'nin de gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye önemli bir başarı daha katması, milli sporcularımızın uluslararası alandaki başarı ivmesini yükseltti.

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