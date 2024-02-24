Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı? Milyonların gözü önünde aşkını ilan etti

Barış Atakan
Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı? Milyonların gözü önünde aşkını ilan etti
Özel bir oyun için konuk olarak Survivor'a katılan Ronaldinho gönlünü Türk kızına kaptırdı.

TV 8 ekranlarında gelen ve Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Survivor All Star’da bu hafta sürpriz bir konuk yer aldı.

KLASINI GÖSTERDİ

Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünün sahibi olan eski futbolcu Ronaldinho düzenlenen ödül oyununda klasını gösterdi.

SIRA NAGİHAN'A GELİNCE HAMLESİNİ YAPTI

Daha önce Nagihan’a bakışları gözden kaçmayan Brezilyalı yıldız karşılaşmanın bitmesinin ardından tek tek yarışmacıların yanına giderek ellerini sıkarken sıra Nagihan’a gelince sürpriz bir hamle yaptı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Nagihan’ın elini sıktığı sırada güzel yarışmacıyı kendine doğru çeken Ronaldinho aşkını ilan etti.

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