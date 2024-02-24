Burak Yılmaz rüştünü herkese ispatladı. Emre Belözoğlu darbeyi en yakınından yedi. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında Kayserispor sahasında Ankaragücü’nü konuk etti.

Kadir Has Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip organize hücumlar ve kanatlardan şansını denerken Ankaragücü ise uzun toplarla rakip kaleye yüklenmeyi tercih etti.

Kendi sahasında oynamanın avantajı ile maça baskı ile başlayan Kayserispor ilk 20 dakikada rakibini kendi sahasına hapsetti.

6. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan açtığı ortada Ankaragücü’nün topu uzaklaştıramaması sonucu bir anda fırsat yakalayan Boa Morte’nin beklemeden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

18. dakikada ceza sahasının hemen dışında topu alan Kayserisporlu Nazon sol köşeye yerden bir vuruş yaptı. Kaleci Bahadır’ı geçen top az farkla dışarı çıktı.

Emre Belözoğlu’nun sert uyarıları sonrası kendine gelen Başkent ekibi bu dakikadan sonra oyuna denge getirdi.

Top her ne kadar yine Kayserispor’un kontrolünde kalsada rakip kaleye gitmekte oldukça zorlandılar.

İlk yarının son dakikalarına doğru üstündeki baskıyı atmayı başaran Ankaragücü rakip kaleyi bir gitti tam gitti.

45. Dakikada Tolga Ciğerci’nin kendi sahasından attığı uzun top ile savunma arkasına sarkan Bassogog maçta perdeyi açtı.

İlk golün hemen 4 dakika sonrasında yine uzun bir top sonucunda arkaya sarkan Chatzigiovanis penaltı noktasında bekleyen Efkan ile topu buluşturdu. Gelen topa net bir vuruş yapan Efkan farkı ikiye çıkardı. Golün hemen ardından ilk yarı sona erdi.

2-0 geriye düşmenin verdiği psikoloji ile Ankaragücü skoru korumak için kendi sahasına çekilirken Kayserispor bulduğu her fırsatta şansını denedi.

53. dakikada sağ kanatta topu alan Gökhan hızla rakip yarı alana geçti. Ceza sahası yayına kadar herhangi bir müdahale ile karşılaşmadan ilerleyen Gökhan şık bir ara pası ile topu penaltı noktasında bekleyen Nazon ile buluşturdu. Kaleciyle bir anda karşı karşıya kalan Nazon’un yerden vuruşu sonrası fark 1’e indi.

62. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde ceza sağası sağ çaprazda topla buluşan Hasan Ali’nin sert vuruşu Kayseri’de beraberliği getirdi.

Bir anda 3 puan ellerinden kayan Ankaragücü her ne kadar reaksiyon göstermeye çalışsada Kayserispor rakibinin topu almasına izin vermedi.

2-0’dan 2-2’ye gelmenin getirdiği moral ile rakip kaleye daha çok yüklenen Kayserispor 90+3’te Mane’nin kafa vuruşuyla Bahadır’ı geçerek galibiyeti buldu.