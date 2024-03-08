Milli Savunma Bakanlığı ÖSYM’yi yok sayıyor!

Milli Savunma Üniversitesi Sınavındaki “yabancı uyruklu” skandalını sınavın olduğu günden beri yazıyorum!

Halen skandaldan haberi olmayan var mıdır bilmiyorum ama varsa ufak bir hatırlatma yapalım!

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gözetmenlere şu mesajın yollandığını paylaşmıştı:

“Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak "insani" ya da "uzun dönem" yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. ÖSYM B001” Bu doğru mu?”

ÖSYM, bu mesajın doğru olduğunu yaptığı açıklamada kabul ederken mesajın “sehven” gönderildiğini açıkladı!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınav görevlilerine gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir"

Hemen üstüne ise sınav kılavuzunda da benzer ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı!

Bina sınav sorumlularına yönelik hazırlanan kılavuzda, “T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve belgenin arka yüzünde ikamet izni türü olarak “insani” ya da “uzun dönem” yazan ve pasaportunu ibraz edemeyenlerin ikamet izni kartları sınava girişlerde geçerli belge olarak kabul edilecektir” ibaresine yer verildi!

İşte bundan sonra ÖSYM derinnnn bir sessizliğe gömüldü!

Ne ses varrrr, ne de sedaaaa!

Mesajın “sehven” olduğunu anında açıklayan ÖSYM, kılavuzda yazılan skandalın ortaya çıkması sonrası çıtını çıkarmıyor!

ÖSYM sessizliğini korurken muhalefetin de sessiz kaldığını belirtiğim yazım sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu aradı ve konuyu meclise taşıyacaklarını ifade etti!

Ve aynı gün içinde de CHP Çanakkale Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Özgür Ceylan tarafından konuya ilişkin soru önergesi meclise verildi.

Hee, yeterli mi?

Bence değil, saçma sapan bir cevap verip geçiştirecekler olayı veyahut “AKP ve MHP’nin oylarıyla önerge reddedilmiştir” diye bir ses duyulacak mecliste!

Bence yargıya da taşımaları gerekiyordu bu skandalı!

Olayı geçiştirecekler diyorum çünkü, koskoca Milli Savunma Bakanlığı, devletin resmi belgesini görmezden geldi!

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından gazeteciler soru cevap bölümünde Aktürk’e MSÜ Üniversitesi’ndeki skandalı da sordu.

Aynen devletin resmi haber ajansının (Anadolu Ajansı) ifadeleriyle aktaralım:

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) sınavına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiğine dair iddiaların sorulması üzerine, "Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için mevzuatımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir." yanıtını verdi.

Koskoca Milli Savunma Bakanlığı, “Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir” diyor!

Somut belge mi yok?

ÖSYM’nin bina sınav sorumlularına yönelik hazırlanan resmi kılavuzunda geçiyor ifadeler yahu!

Daha nasıl bir somut delil aranıyor acaba?

Devletin resmi kurumunun belgesinde aynen şu ifadeler yer alıyor:

“T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve belgenin arka yüzünde ikamet izni türü olarak “insani” ya da “uzun dönem” yazan ve pasaportunu ibraz edemeyenlerin ikamet izni kartları sınava girişlerde geçerli belge olarak kabul edilecektir”

Daha ne olması gerekiyor?

Sınava giren “yabancı uyruklu” vatandaşın sınav giriş belgesini mi istiyorsunuz?

Gerçi o dahi ortaya çıksa, sahte dersiniz, somut değil dersiniz, “sehven” basılmış dersiniz?

Ortaya çıkan durumun farkında mısınız?

Devletin resmi kurumu, bir diğer devlet kurumunun belgesini somut delil olarak saymıyor!

O zaman MSÜ’ye göre ÖSYM diye bir kurum da yok ortada!

Yani MSÜ giriş sınavlarını yok saydığınız bir kuruma mı yaptırıyorsunuz?

Devletin resmi bir kurumu ortaya çıkan bir skandalın üstünü örtmeye çalışırken daha büyük bir skandala yol açıyor!

Bir diğer devlet kurumu da bu görmezden gelmek için bir başka devlet kurumunu adeta yok sayıyor!

Gerçekten bu ülkeden her geçen gün ümidini kesiyor insan!