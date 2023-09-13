Milli Takım'da futbolcular mı teknik direktörü belirliyor. Lucescu, Güneş şimdi Kuntz

A Milli Takım’da Stefan Kuntz’un başarısızlığı sorgulanırken akıllara Lucescu ve Şenol Güneş döneminde yaşananlar geldi.

Milli Takım'da futbolcular mı teknik direktörü belirliyor. Lucescu, Güneş şimdi Kuntz

Ay Yıldızlı ekip 2018 Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova’nın da yer aldığı grubu iki hoca yönetiminde tamamlamıştı.

Fatih Terim'le grupta 6 maça çıkan A Milli Takım, 11 puan toplarken, Terim’den sonra göreve gelen Lucescu yönetiminde ise grupta çıktığı 4 maçta 4 puan alabildi.

Milli Takım grubu 15 puanla 4. sırada tamamladı ve Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılamamıştı.

O dönemde futbolcuların Lucescu’yu istemediği iddiaları gündeme gelmiş ve kısa süre sonra Rumen teknik adamla yollar ayrılmıştı.

LUCESCU 557 GÜNDE GİTTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Ağustos 2017'de göreve gelen Mircea Lucescu'nun sözleşmesini 2 yıl sonra feshetti.

557 gün görevde kalan Rumen çalıştırıcı takımın başında çıkığı 17 maçta sadece 4 galibiyet aldı.

ULUSLAR LİGİ’NDE KÜME DÜŞTÜK

UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda İsveç ve Rusya ile mücadele den Milliler, grupta sadece 1 galibiyet alabildi. Çıktığı 4 maçta 3 puan toplayan A Milli Takım, Uluslar Ligi’nden küme düştü.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN DE AYNI İDDİA GÜNDEME GELDİ

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi de 2.5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar 10 Eylül Cuma günü itibarıyla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı.

Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda maçıyla birlikte futbolcuların Güneş’i istemediği iddiaları ayyuka çıktı.

Hollanda bozgunu sonrası ise Şenol Güneş’le yollar ayrıldı.

KUNTZ OYUNCULARI SUÇLADI

2021’de Selim Soydan’ın yerine gelen Hamit Altıntop’un A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak ilk işi Stefan Kuntz’u Ay Yıldızlı takımın başına getirdi.

EURO 2024 elemelerinde Ermenistan beraberliği sonrası eleştirilerin hedefi olan Kuntz, 4-2’lik Japonya yenilgisiyle birlikte istenmeyen adam ilan edildi.

Alman teknik adam ise Japonya hezimeti sonrası Milli futbolcuları hedef gösterddi.

Kuntz, “Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100’ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya’da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım! Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı’nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100’ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!” diyerek başarısızlığın sorumlusu olarak Ay Yıldızlı futbolcuları işaret etti.

HAMİT ALTINTOP ARAYIŞTA

2 yıldır Alman Stefan Kuntz ile çalışan Altıntop her fırsatta Alman teknik adama desteğini yineledi.

Ancak 4-2’lik Japonya yenilgisi de Milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop’u yeni bir hoca arayışına itti.

Altıntop’un adayları arasında ise Bayern Münih'ten kovulan Nagelsmann ve Wolverhampton'dan ayrılan Lopetegui yer alıyor.

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