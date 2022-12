Kane ve arkadaşlarının Senegal'e nasıl fark attığını açıkladı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

İngilizler 17’nci yüzyılda defalarca Senegal’e saldırıp, yüzbinlerce insanı köle yaptılar.

Köle ticaretinin en önemli merkezlerinden biri başkent Dakar açıklarındaki Goree Adasıydı.

Burada topladıkları insanları Avrupa’nın farklı ülkelerine köle olarak satıyorlardı.

Orlarca yıl, yüzbinlercesini sattılar.

İngiliz futbolcular o günlerde yaşananları belki hiç duymadılar ama Senegalli futbolcular dedelerinden, atalarından o acı hatıraları dinleyerek büyüdüler.

Neyse ki, o günler artık çok gerilerde kaldı.

İki ülkenin milli takımları Katar’da karşı karşıya.

Sporun birleştirici tarafı bu işte.

ASLANLARIN KAPIŞMASI

Doğada aslanlar kendi bölgelerini koruyan türlerdir.

İngiltere’nin lakabı: Üç Aslanlar, Senegal’in ise: Teranga(konuksever) Aslanları.

Sahadaki aslanlar, doğadakiler gibi kendi alanlarını koruyarak başladılar maça.

Ancak İngiltere ilerleyen dakikalarda 4–1-2-3 dizilimiyle daha ofansif bir oynamaya başladı.

Senegal ise daha garanticiydi ve 4-4-1-1 diziliminle savunmayı sağlam tutmaya çalıştı.

PİCKFORD’UN MUCİZE KURTARIŞI

İngiltere daha ofansif görünse de, Senegal ani çıkışlarla daha çok pozisyona giriyordu.

İlk 30 dakikada rakibinden daha fazla şutu vardı.

32.dakikada Sarr’ın soldan getirdiği topa Dia çok sert vurdu, Pickford’un sol eli son anda golü önleyebildi. İngilizler o eli ne kadar öpse azdır.

Arka arkaya pozisyon bulan Senegal, çok heveslenmiş olacak ki, savunma güvenliğini unutup İngiltere’nin üstüne daha çok gitmeye başladı.

HIZLI ÇIKIŞLAR, DERSLİK GOLLER

Futbolun mottosudur bu cümle: Atamayana atarlar.

Senegal’in oyunu geniş alana yayması İngilizler’in en çok işine gelen oyundu.

Hızlı ve uzun paslarla rakip kaleye yüklendiler.

38.Dakikada bir atakta Henderson boş bırakılmayı affetmedi ve kaleci Mendy’i avladı.

Bu gol o dakikaya kadar İngilizler’in tek şutuydu.

Senegal ne olduğunu anlamadan bu kez ikinci gol geldi.

Uzatmanın ikinci dakikasında Bellingham topla kendi sahasından hızlı bir çıkış yaptı, sol tarafta Saka’yı gördü, Saka boşta olan Kane’e aktardı, Kane’e vurmak kaldı. Böylece Harry Kane turnuvadaki ilk golünü atmış oldu.

İlk yarıda 2-0’ı cebine koyan İngiltere ikinci devreye daha daha rahat, daha atak başladı.

55’de Kane’in yerden şutunu Mendy iki hamlede çelebildi,

57’de ise yine Kane ile başlayan atakta Foden boşta Saka’yı gördü, o da harika bir vuruşla skoru üçledi.

Bu maçın skoruydu: İngiltere 3 -Senegal 0

KONUKSEVERLİĞİN BEDELİ

Konukseverlik güzel bir erdemdir.

Senegalliler konukseverlikleriyle tanınır.

O yüzden milli takımlarına kendi dillerinde konuksever anlamına gelen Teranga sözcüğünü kullanırlar.

Ama futbolda bu kadar konukseverliğin bedeli ağır oluyor.

Senegalliler kendi alanlarının güvenliğini bırakıp, İngiltere’yi davet edince ağır bir bedel ödeyerek, turnuvaya veda ettiler.

SO FAR SO GOOD

İngilizlerin bir deyimi var: So far so good. Her şey yolunda gidiyor demek.

Üç aslanlar için şu ana kadar her şey yolunda gidiyor.

Kane gole kavuştu, takıma daha çok katkı koymaya başladı.

Bellingham enerji deposu.

Foden ve Saka kanatlarda uçana kaçana yetişecek hızda.

Özellikle Saka bana göre bu maçta bir numara.

İngiltere bu moralle çeyrek finalde Fransa’nın rakibi olacak.

İngilizler ve Fransızlar tarihsel geçmişleri nedeniye genelde birbirlerini hiç sevmeyen toplumlardır.

Dileriz çeyrek finalde dostça bir 90 dakika oynarlar.