5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kane ve arkadaşlarının Senegal'e nasıl fark attığını açıkladı

Kane ve arkadaşlarının Senegal'e nasıl fark attığını açıkladı

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 00:02
Takip Et

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı. Kane ve arkadaşlarının Senegal'e nasıl fark attığını açıkladı

Kane ve arkadaşlarının Senegal'e nasıl fark attığını açıkladı
+
Aa
-

SEDAT KAYA / Yeniçağ

İngilizler 17’nci yüzyılda defalarca Senegal’e saldırıp, yüzbinlerce insanı köle yaptılar.
Köle ticaretinin en önemli merkezlerinden biri başkent  Dakar açıklarındaki Goree Adasıydı.
Burada topladıkları insanları Avrupa’nın farklı ülkelerine köle olarak satıyorlardı.
Orlarca yıl, yüzbinlercesini sattılar.
İngiliz futbolcular o günlerde yaşananları belki hiç duymadılar ama Senegalli futbolcular dedelerinden, atalarından o acı hatıraları dinleyerek büyüdüler.
Neyse ki, o günler artık çok gerilerde kaldı.
İki ülkenin milli takımları Katar’da karşı karşıya.
Sporun birleştirici tarafı bu işte.
ASLANLARIN KAPIŞMASI
Doğada aslanlar kendi bölgelerini koruyan türlerdir. 
İngiltere’nin lakabı: Üç Aslanlar, Senegal’in ise: Teranga(konuksever) Aslanları.
Sahadaki aslanlar, doğadakiler gibi kendi alanlarını koruyarak başladılar maça.
Ancak İngiltere ilerleyen dakikalarda 4–1-2-3 dizilimiyle daha ofansif bir oynamaya başladı.
Senegal ise daha garanticiydi ve 4-4-1-1 diziliminle savunmayı sağlam tutmaya çalıştı.
PİCKFORD’UN MUCİZE KURTARIŞI
İngiltere daha ofansif görünse de, Senegal ani çıkışlarla daha çok pozisyona giriyordu. 
İlk 30 dakikada rakibinden daha fazla şutu vardı. 
32.dakikada Sarr’ın soldan getirdiği topa  Dia çok sert vurdu, Pickford’un sol eli son anda golü önleyebildi. İngilizler o eli ne kadar öpse azdır.
Arka arkaya pozisyon bulan Senegal, çok heveslenmiş olacak ki, savunma güvenliğini unutup İngiltere’nin üstüne daha çok gitmeye başladı.
HIZLI ÇIKIŞLAR, DERSLİK GOLLER
Futbolun mottosudur bu cümle: Atamayana atarlar.
Senegal’in oyunu geniş alana yayması İngilizler’in en çok işine gelen oyundu. 
Hızlı ve uzun paslarla rakip kaleye yüklendiler.
38.Dakikada bir atakta Henderson boş bırakılmayı affetmedi ve kaleci Mendy’i avladı. 
Bu gol o dakikaya kadar İngilizler’in tek şutuydu. 
Senegal ne olduğunu anlamadan bu kez ikinci gol geldi. 
Uzatmanın ikinci dakikasında Bellingham topla kendi sahasından hızlı bir çıkış yaptı, sol tarafta Saka’yı gördü, Saka boşta olan Kane’e aktardı, Kane’e vurmak kaldı. Böylece Harry Kane turnuvadaki ilk golünü atmış oldu.
İlk yarıda 2-0’ı cebine koyan İngiltere ikinci devreye daha daha rahat, daha atak başladı.
55’de Kane’in yerden şutunu Mendy iki hamlede çelebildi,
57’de ise yine Kane ile başlayan atakta Foden boşta Saka’yı gördü, o da harika bir vuruşla skoru üçledi.
Bu maçın skoruydu: İngiltere 3 -Senegal 0
KONUKSEVERLİĞİN BEDELİ
Konukseverlik güzel bir erdemdir.
Senegalliler konukseverlikleriyle tanınır.
O yüzden milli takımlarına kendi dillerinde konuksever anlamına gelen Teranga sözcüğünü kullanırlar.
Ama futbolda bu kadar konukseverliğin bedeli ağır oluyor.
Senegalliler kendi alanlarının güvenliğini bırakıp, İngiltere’yi davet edince ağır bir bedel ödeyerek, turnuvaya veda ettiler.
SO FAR SO GOOD
İngilizlerin bir deyimi var: So far so good. Her şey yolunda gidiyor demek.
Üç aslanlar için şu ana kadar her şey yolunda gidiyor.
Kane gole kavuştu, takıma daha çok katkı koymaya başladı. 
Bellingham enerji deposu. 
Foden ve Saka kanatlarda uçana kaçana yetişecek hızda.
Özellikle Saka bana göre bu maçta bir numara.
İngiltere bu moralle çeyrek finalde Fransa’nın rakibi olacak.
İngilizler ve Fransızlar tarihsel geçmişleri nedeniye genelde birbirlerini hiç sevmeyen toplumlardır.
Dileriz çeyrek finalde dostça bir 90 dakika oynarlar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
1
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
2
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
3
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
4
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
5
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
6
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
7
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿TEM’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaşındaki bebek yaralandı
﻿TEM’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaşındaki bebek yaralandı
﻿TEM’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaşındaki bebek yaralandı
﻿Zonguldak'ta iki katlı ahşap ev yandı
﻿Zonguldak'ta iki katlı ahşap ev yandı
﻿Zonguldak'ta iki katlı ahşap ev yandı
﻿Hakkari'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
﻿Hakkari'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
﻿Hakkari'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
﻿Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp
﻿Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp
﻿Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.