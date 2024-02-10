Milli takımdan Bulgaristan'da iki madalya

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli takımdan Bulgaristan'da iki madalya
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda Erkek Milli Takımı ile kızlarda Elvin Gülışık, gümüş madalya kazandı.

Bireysel kızlar kategorisinde Elvin, rakiplerini geride bırakarak finale çıktı ve Polonyalı Natasza Kus ile altın madalya için yarıştı.

Genç eskrimci, finalde 15-6’lık skorla yenilse de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı ise Ahmed Turgut Anbarlılar, Mehmet Ata Çoban, Arda Barış Demircan ve Kıvanç Kırtay’dan oluştuğu ifade edildi.

Milli takım, finalde Macaristan’a mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile bitirdi.

Turnuva, yarın erkekler flörede bireysel, kızlarda takım müsabakaları ile sürecek.

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