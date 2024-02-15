Şampiyon Milli Takım İstanbul'da

Milli Takım, İstanbul Havalimanı'nda kupayla fotoğraf çektirdi. Altın madalyalı Alperen Berber ve Selçuk Can, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Alperen Berber, 18 yaşında Avrupa Şampiyonu olduğunu ve bu başarısını Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi. Selçuk Can ise, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olduğunu ve olimpiyatlara hazırlandıklarını ifade etti.

Gümüş madalyalı Rıza Kayaalp ise, rekor kırmak için gittiği şampiyonada talihsiz bir olay yaşadığını ancak Avrupa'da 14. finalini yaptığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Kayaalp, olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istediğini ve bu hedef için çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Kayaalp, yarı finalde Azerbaycanlı rakibinin formasındaki bayrağı öptüğünü de belirterek, Azerbaycan'la iki devlet, tek millet olduklarını dile getirdi.