Maç sonu üçlüsü Ciro'dan. Tüm stadı ayağa kaldırdı

Selahattin Ekrekli
Maç sonu üçlüsü Ciro'dan. Tüm stadı ayağa kaldırdı
Başakşehir maçının sonunda yıldızlar kenara çekildi, çocukları sahne aldı. Mertens'in oğlu ile başlayan şov, Muslera ailesi ve Davinson Sanchez'in çocuğuyla devam etti.

Galatasaray; Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.
Şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlatan Sarı-Kırmızılı ekipte maç sonunda miniklerin şovu vardı.
Galatasaray'ın yıldızları aileleri ile birlikte saha içine geldi, gelenekselleşen maç sonu üçlüsünü çektirdi.
Öncelikle sahne Mertens'in minik oğlu Ciro'daydı. Tribünleri ayağa kaldıran minik Ciro'nun ardından Muslera da çocuklarıyla birlikte galibiyeti kutladı. Son olarak Davinson Sachez'in minik oğlu da biraz çekinse de üçlü şova katıldı. Bu anlar yoğun ilgi gördü.

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