Güntekin Onay'dan olay sözler. Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetine bakın ne dedi? Büyük tepki

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Barış Alper Yılmaz ve Mertens'in golleriyle 2-0 kazandı.
Cimbom, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Yayıncı kuruluşun yorumcusu Güntekin Onay, bu maç sonrası flaş yorumlarda bulundu.
''BAŞAKŞEHİR GERÇEKÇİ OYNAMIYOR''
Başakşehir'in büyük takımlara karşı iyi oynamadığını öne süren Güntekin Onay, "Başakşehir, büyüklere karşı gerçekçi oynamıyor. İstanbul ekibini hiç beğenmiyorum, bugün de beğenemedim" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARDAN TEPKİ ALDI
Futbolseverler, Güntekin Onay'ın bu sözlerine tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlar;
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