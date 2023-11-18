A Milli Futbol Takımı bu akşam 621. maçına çıkacak

Mağlubiyet sayısı galibiyet sayısından fazla iken; A Milli Takımı, özellikle son aylardaki maçlarında, galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkarmayı başarmıştı. Son iki karşılaşmasından da 2 galibiyetle ayrılan ay yıldızlı ekip, buna rağmen averajındaki eksi olan gol farkını ise bir türlü kapatamıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı; Avrupa Şampiyonası 2024 Grup Elemeleri’nde oynadığı son iki maçta; Osijek’te, Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0 yenerken, Konya’da kendi evinde Letonya önünde de, sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.

Genel gol averajındaki kötü durumu, oynadığı son iki karşılaşmada da -43 den, -38’ e indirmesine rağmen devam etti.

A Milli Futbol Takımı; oynadığı bu son iki 90 dakikayla birlikte, tarihinde toplam 620 karşılaşmaya çıkmış oldu.

A Milli Futbol Takımı; 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 280'i özel olan 620 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 241 galibiyet, 233 yenilgi ve 146 beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 264'ü deplasman da, 272’si evinde, 84'ünüde tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere, toplam 847 gol atarken, kalesinde 885 gol gördü. Haliyle atılan ve yenilen gollerde; -38 gibi kötü bir gol averajı bulunan A Milli Takım; dünya üzerinde 208 ülkenin bulunduğu 7 kıtanın, bugüne kadar 6’sında yer alan 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Millilerimiz; 620 karşılaşmanın 538'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 15'ini Güney Amerika, 6’sını Kuzey Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Türkiye’nin hazırlık ya da resmi maç yapmadığı tek kıta Antartika.

Kırmızı Beyazlılar, tarihinde en farklı yenilgilerini; Mısır’a 7-1, Hollanda’ya 6-1, Almanya’ya 7-2, Polonya’ya ve iki kez de İngiltere’ye olmak üzere 8-0’lık aynı sonuçlarla aldı. En farklı skorlu galibiyetlerini ise İran’ı 6-1, Kazakistan, Litvanya ve Cebelitarık’ı 6-0 ve de Suriye, Güney Kore ve San Marino’nun karşısında 7-0'lık sonuçlarla almıştı.

BİR MAÇ HÜKMEN!



A Milli Futbol Takımı, geride kalan 620 maçının sadece birini hükmen kazanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona ermişti. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etmişti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştı.

Kırmızı beyazlılar, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın düzenleneceği ülkenin, ev sahibi olan Almanya ile Olympiastadion Berlin’de, bu gece saat: 22.45’de oynayacağı hazırlık karşılaşmasını Polonya Futbol Federasyonu’ndan, 37 yaşındaki orta hakem Bartosz Frankowski yönetecek.