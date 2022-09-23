A Milli Takım'daki suçluyu nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Her gün Milli Takım'ın başına;
Kâh Fatih Terim;
Kâh Şenol Güneş;
Kâh Sergen Yalçın getiriliyor...
Stefan Kuntz'un Milli Takım'la;
2 yıl daha sözleşmesi var...
Biri kebapçı döver kovulur;
Biri Hollanda'dan 6 yer;
Avrupa Şampiyonası'nda 0 çeker kovulur;
En çömezi ise özel hayatını önde tutar;
Milli Takım ona;
O Milli Takım'a kös kös bakar..
Şimdi objektif olarak soralım;
İlk gol öncesi;
Eren Elmalı riskli hamle yapıyor;
Kaleci Uğucan Çakır saçma sapan kalesinden çıkıyorsa
Stefan Kuntz ne yapsın?
Kaan Ayhan Borges Sanches'e topu kaptırıp;
Çağlar Söyüncü golü atan Danel Sinani'ye
Müdahale edene kadar mevsimler geçiyorsa
Stefan Kuntz ne yapsın?
Yediğimiz 3'üncü gol öncesi
Eren Elmalı ve Kaan Ayhan;
Florian Bohnert'e orta yaptırıyor;
Ceza sahamızda çok az futbolcu bulunuyorsa
Stefan Kuntz ne yapsın?
Hataları yok mu?
Abartıldığı kadar değil...
Mesela ben olsam;
Ferdi Kadıoğlu'yla başlamazdım...
Ön libero pozisyonunda;
İrfan Can Kahveci ve
Orkun Kökçü ikilisini oynatırdım..
Halil Dervişoğlu'nun yerinde de
Serdar Dursun'u değerlendirirdim...
Eren Elmalı ve Rıdvan Yılmaz
Sol bek olarak;
Elimizdeki mevcutlar...
Hangisi oynasa bu sıkıntıları yaşayacaktık...
Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sonrası
Tolga Ciğerci'nin stoperde oynaması
Ozan Kabak'ın sakatlığı dolayısıylaymış..
Dolayısıyla burada Stefan Kuntz'u değil;
Doğru gazetecilik yapmayan
Yayıncı TRT SPOR'u eleştirmeliyiz...
Attığımız gollerin ikisinde
Bir penaltı yapan;
Bir de kendi kalesine gol atan
Maxime Chanot'un payı vardı...
İrfan Can Kahveci; Enes Ünal;
Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı ile
Goller kaçırdık..
Kalecileri Anthony Moris kurtardı...
Onlarda kaleci vardı..
Bizim kalemizde ise adeta
"KEVGİR" vardı...
Anthony Moris; Dünyaları kurtardı
Bizim Uğurcan Çakır;
Geleni gideni içeri aldı..
Allah'tan 80'de
Orkun Kökçü'nün yerine giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek;
87'de uzaklardan sahanın yıldızı kalecileri Anthony Moris'i avladı da;
Beraberliği kurtardık..
Bize yarayan 1 puandı;
B Ligi'ne yükseldik...
Bazı doğruları söylememiz gerekirse;
Bu ülkenin sol beki yok...
Hepsi alt seviye...
Portekiz maçında Berkan Kutlu'yu burada oynattığı için eleştirilen Stefan Kuntz
Mevcutlardan memnun değil...
Faroe Adaları maçı ile
Hesabı kapatacağız..
Hem 1 puanı;
Hem de İsmail Yüksek'i kazandık...
Kısır çekişmelerden kaçınıp
Doğruları görmeli; doğruları söylemeliyiz...
Bu aşamada Stefan Kuntz'u göndermek
Çözüm değil...
Umarım teşhis ve tedaviyi doğru yapar;
Yeniden yükselişe geçeriz..
(Tansu Sarı)
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