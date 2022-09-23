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  • A Milli Takım'daki suçluyu nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

A Milli Takım'daki suçluyu nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Haftalardır anlı şanlı spor yazarlarımızda; teknik direktör Stefan Kuntz'u harcama çabası var...

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:46
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Şenol Güneş, Fatih Terim, Sergen Yalçın derken A Milli Takım'daki suçlu ortaya çıktı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

A Milli Takım'daki suçluyu nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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Her gün Milli Takım'ın başına;

Kâh Fatih Terim;

Kâh Şenol Güneş;

Kâh Sergen Yalçın getiriliyor...

Stefan Kuntz'un Milli Takım'la;

2 yıl daha sözleşmesi var...

Biri kebapçı döver kovulur;

Biri Hollanda'dan 6 yer;

Avrupa Şampiyonası'nda 0 çeker kovulur;

En çömezi ise özel hayatını önde tutar;

Milli Takım ona;

O Milli Takım'a kös kös bakar..

Şimdi objektif olarak soralım;

İlk gol öncesi;

Eren Elmalı riskli hamle yapıyor;

Kaleci Uğucan Çakır saçma sapan kalesinden çıkıyorsa

Stefan Kuntz ne yapsın?

Kaan Ayhan Borges Sanches'e topu kaptırıp;

Çağlar Söyüncü golü atan Danel Sinani'ye

Müdahale edene kadar mevsimler geçiyorsa

Stefan Kuntz ne yapsın?

Yediğimiz 3'üncü gol öncesi

Eren Elmalı ve Kaan Ayhan;

Florian Bohnert'e orta yaptırıyor;

Ceza sahamızda çok az futbolcu bulunuyorsa

Stefan Kuntz ne yapsın?

Hataları yok mu?

Abartıldığı kadar değil...

Mesela ben olsam;

Ferdi Kadıoğlu'yla başlamazdım...

Ön libero pozisyonunda;

İrfan Can Kahveci ve

Orkun Kökçü ikilisini oynatırdım..

Halil Dervişoğlu'nun yerinde de

Serdar Dursun'u değerlendirirdim...

Eren Elmalı ve Rıdvan Yılmaz

Sol bek olarak;

Elimizdeki mevcutlar...

Hangisi oynasa bu sıkıntıları yaşayacaktık...

Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sonrası

Tolga Ciğerci'nin stoperde oynaması

Ozan Kabak'ın sakatlığı dolayısıylaymış..

Dolayısıyla burada Stefan Kuntz'u değil;

Doğru gazetecilik yapmayan 

Yayıncı TRT SPOR'u eleştirmeliyiz... 

Attığımız gollerin ikisinde

Bir penaltı yapan;

Bir de kendi kalesine gol atan

Maxime Chanot'un payı vardı...

İrfan Can Kahveci; Enes Ünal;

Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı ile

Goller kaçırdık..

Kalecileri Anthony Moris kurtardı...

Onlarda kaleci vardı..

Bizim kalemizde ise adeta

"KEVGİR" vardı...

Anthony Moris; Dünyaları kurtardı

Bizim Uğurcan Çakır;

Geleni gideni içeri aldı..

Allah'tan 80'de 

Orkun Kökçü'nün yerine giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek;

87'de uzaklardan sahanın yıldızı kalecileri Anthony Moris'i avladı da;

Beraberliği kurtardık..

Bize yarayan 1 puandı;

B Ligi'ne yükseldik... 

Bazı doğruları söylememiz gerekirse;

Bu ülkenin sol beki yok...

Hepsi alt seviye...

Portekiz maçında Berkan Kutlu'yu burada oynattığı için eleştirilen Stefan Kuntz

Mevcutlardan memnun değil... 

 Faroe Adaları maçı ile

Hesabı kapatacağız..

Hem 1 puanı;

Hem de İsmail Yüksek'i kazandık...

Kısır çekişmelerden kaçınıp

Doğruları görmeli; doğruları söylemeliyiz...

Bu aşamada Stefan Kuntz'u göndermek

Çözüm değil...

Umarım teşhis ve tedaviyi doğru yapar;

Yeniden yükselişe geçeriz..

(Tansu Sarı)

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Vatan
23.09.2022 11:20
Bu spora nekadar kafa taktınız başka işimiz yokmu?  
 
Ulaş
23.09.2022 10:52
Simdi bisey diyeceğim ayip olcak. Hersey normaldi de kaleci anormaldi oylemi  
 
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