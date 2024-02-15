Milli Takım'ın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı.
2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmaya hak kazanan Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.
EURO 2024 F Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada bulunuyor.
Listenin zirvesinde Arjantin'in var. İlk 10 arasındaki ülkelerin yerlerinde değişiklik yaşanmadı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1855,20 -
2 Fransa 1845,44 -
3 İngiltere 1800,05 -
4 Belçika 1798,46 -
5 Brezilya 1784,09 -
6 Hollanda 1745,48 -
7 Portekiz 1745,06 -
8 İspanya 1732,64 -
9 İtalya 1718,82 -
10 Hırvatistan 1717,57
İlgili Haberler