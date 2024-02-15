Ferdi Kadıoğlu gitti gidiyor! Ali Koç bizzat açıkladı

Halk Tv'de yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabah" programının konuğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu.

Başkan Koç; şampiyonluk konusunda henüz hiçbir şeyin bitmediğini belirtirken, takımın yıldızı konumundaki Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılabileceğine yönelik ifadeler kullandı.

Sözleşmesi iki sezon sonra bitecek 24 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuşan Koç, şunları söyledi:

“Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdi. Genç futbolcular Avrupa’ya çok erken gidiyor. İnşallah Arda Güler’e bu olmaz ama neredeyse hepsi geri döndü. Doğru zamanda doğru yere gitmek gerekiyor. Ferdi çok güzel gelişti, ama artık yeni bir hikâye yazma zamanı geldi. Benim düşüncem Ferdi sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacaktır" dedi.