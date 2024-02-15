İsmail Kartal'dan dev rotasyon. Alanyaspor beraberliğinin faturasını kesti

Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğunu Galatasaray’a bırakan Fenerbahçe, 26. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, bu zorlu maç öncesi kadrosunda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti ve 63 puanla ikinci sıraya geriledi. Lider Galatasaray ile arasındaki averaj farkını korumak isteyen sarı-lacivertliler, cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak.

BONUCCI VE OSAYI İLK 11'E

Teknik direktör İsmail Kartal, yoğun maç trafiğinde yıpranan ve performans düşüklüğü yaşayan bazı oyuncularını dinlendirmeyi planlıyor. Alanyaspor maçında savunmada hata yapan Mert Müldür ve Djiku’nun yerine Osayi ve Bonucci’yi ilk 11’de sahaya sürebilir.

İRFAN CAN VE CENGİZ PLANI

Son haftalarda formsuz olan Sebastian Szymanski de kulübeye çekilebilir. Polonyalı yıldızın yerine 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci görev alacak. Sağ kanatta ise Cengiz Ünder forma giyecek. İrfan Can ve Cengiz, Başakşehir’den beri yakın arkadaş olan iki isim.

MERT HAKAN YANDAŞ SAHAYA ÇIKABİLİR

Orta sahada ise Krunic’in yerine Mert Hakan Yandaş şans bulabilir. Uzun süredir 11’de oynamayan Mert Hakan, Kartal’ın güvenini kazanmaya çalışacak. Forvette ise Batshuayi yine yedek soyunacak. Golcü oyuncunun yerine Dzeko tercih edilecek.