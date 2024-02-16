Milli Takımın rakibi Suudi Arabistan

U19 Milli Takımımız, bugün Suudi Arabistan ile Hırvatistan'da bir 3. maçına çıkıyor.
Maç saat 14.30'da Porec'te başlayacak.
Turnuvanın diğer maçlarında Yunanistan - Hırvatistan saat 14.30'da, Letonya - İskoçya saat 19.30'da oynayacak.
Ay Yıldızlı ekibimiz ilk maçta Yunanistan'ı 2-1, ikinci maçta da İskoçya'yı da 1-0 mağlup etmişti.
U19 Millî Takımımızın turnuva kadrosunda şu oyuncular var:
Kaleciler: Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Dilmen (Rams Başakşehir), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)
Defans: Hikmet Çolak (Altay), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı), Yiğit Fidan (Bursaspor), Furkan Çolak (Eyüpspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen)
Orta Saha: Murat Arda Ayhan (Belediye Derince), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Bedirhan Yıldız (Kocaelispor), Enes Erol (Yukatel Adana Demirspor), Tolunay Artuç (Boluspor), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Emre Çil (MSV Duisburg), Efe Sayhan (Siltaş Yapı Pendikspor), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor)
Forvet: Kaan İnanoğlu (MSV Duisburg), Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Hüseyin Ertürk (Beveren SK)
Teknik Direktör: Soykan Başar