Murat Sancak'a büyük şok. TFF öyle bir ceza verdi ki böylesi görülmedi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası uyguladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sancak’ın müsabaka hakemine ve temsilcisine sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında hakeme karşı yaptığı eylemlerden ötürü 4 ay hak mahrumiyeti ve 400 bin lira, medyaya yaptığı açıklamalardan dolayı 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı da 78 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Adana Demirspor taraftarlarının çıkardığı olaylar sebebiyle kulübe 168 bin lira ceza kesilirken, yönetici Metin Korkmaz da 78 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’na ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 100 bin lira para ve 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK, taraftarlarının çeşitli olaylar ve çirkin tezahüratlar çıkarması gerekçesiyle MKE Ankaragücü Kulübüne toplam 372 bin lira, Mondihome Kayserispor’a 56 bin lira, Beşiktaş’a 440 bin lira, Fenerbahçe’ye de 112 bin lira ceza uyguladı