7-1'lik hezimet Hakan Keleş'in sonu oldu. Konyaspor'dan ayrıldı

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7-1'lik hezimet Hakan Keleş'in sonu oldu. Konyaspor'dan ayrıldı
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı.

Konyaspor’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe maçı sonrası ağır bir yenilgi alan TÜMOSAN Konyaspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, istifa ettiğini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe’ye 7-1 skorla mağlup olan ve lig tarihinde en ağır yenilgilerinden biri alan Konyaspor’u bundan sonra yardımcı antrenörlerin çalıştıracağı öğrenildi.

Konyaspor ikinci başkanı Adem Bulut ise istifayı doğruladı.

Bulut açıklamasında, şu ifadelere yer verdi;

“Bu kadar ağır mağlubiyeti beklemiyorduk çok üzgünüz. Bu geceden sonra hep beraber toparlanıp İstanbulspor maçına odaklanacağız.

Hakan keleş hoca ile yollarımızı ayırıp yeni hocamızla bir an önce çıkışa geçmek istiyoruz.

Yeni transferler en kısa zamanda yapılacaktır.''

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