Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekoru kıramadı. Tuş oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromende 130 kilonun finalinde Rus Sergei Semenov'la karşılaştı.

Kayaalp'in 12 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu. Efsane Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in de tarihte 12 şampiyonluğu vardı. Güreşcimiz rakibini yenseydi 13 yapacaktı ve rekorun sahibi olacaktı.

Ancak rakibine tuşla yenilinde gümüş madalyada kaldı ve rekoru kıramadı.

Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti.