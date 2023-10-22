Milyonlarca kişi İstanbul’dan kaçıyor. Nedeni geçim sıkıntısı

Enflasyonun son 20 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte geçim sıkıntısı da had safhaya ulaştı. Kira fiyatlarının en çok arttığı şehirlerin başında gelen İstanbul'da ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısı da hızla artıyor. Ekim başı itibarıyla 576 bin yabancı uyruklu kişi ikamet izni ile İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Ancak İstanbul'dan gidenlerin sayısı gelenlerden daha fazla.

Euronews'te yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri İstanbul’un aldığı ve verdiği göç sayısını sebepleriyle birlikte gösteriyor. Buna göre 2018-2022 yıllarını kapsayan son 5 yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul’dan göç etti. 2018’de bu sayı 596 bin idi. 2019’da 378 bine düşen İstanbul’un verdiği göç sayısı tekrar kademeli artışa geçerek 2022’de 418 bini aştı.

SEBEP: DAHA İYİ KONUT NE YAŞAM KOŞULLARI

Son 5 yıla bakıldığında her sene en büyük sebep “hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç”. 2022 yılında yüzde 22,8 ile 95 bin kişi bu sebeple İstanbul'dan ayrıldı.

Bunun dışında en büyük sebep ise yüzde 22,1 ile “daha iyi konut ve yaşam koşulları”. 2022’de 92 binden fazla kişi bu sebeple İstanbul’dan ayrılırken 26 bin kişi de ev aldıkları için İstanbul’dan göç etti.

TÜİK verilerine göre son 5 yılda 462 bin kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları sebebiyle İstanbul’u terk etti.

Sebeplerdeki “bilinmeyen” oranı da oldukça yüksek. Bu durum aslında daha iyi yaşam şartları sebebiyle göç edenlerin oranının daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

NET GÖÇ: EKSİ 199 BİN

Şehirlerin aldığı ve verdiği göçlerin arasındaki farka 'net göç' deniliyor. Net göç sıfırdan büyük ise bu şehre gidenden daha fazla kişinin geldiğini gösteriyor. Eğer net göç eksi ise bu kente göç eden sayısı daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Durmaksızın her sene yüzbinlerce kişi de İstanbul'dan göç etmeye devam ediyor. 2018-2022 yılları arasındaki son 5 yılda toplam 1 milyon 983 bin kişi İstanbul’a göç etti.

İstanbul’da son 5 yılda net göç sayısı ise 199 bin oldu.

2019’da net göç sayısı artı verirken diğer yıllarda hep eksi seyretti. Yani, giden sayısı gelenlerden daha fazla oldu.

2022’de eksi göçün en yüksek olduğu şehir 33 bin ile İstanbul oldu.

İSTANBUL'DA NE KADAR SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 12 Ekim 2023 verilerine göre İstanbul’da geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 532 bin iken İstanbul’un nüfusu Suriyelilerle birlikte 16 milyon 440 bin. Buna göre şehirde yaşayan bin kişiden 32’si Suriyeli.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, geçici koruma altındaki Suriyeliler de dahil İstanbul’da 576 bin kişi ikamet izni ile bulunuyor. Bu da İstanbul’da yaşayan her 100 kişiden 6-7 kişinin yabancı olduğu anlamına geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe’nin açıklamasına göre İSKİ su tüketim verilerine göre İstanbul’da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor.

ASGARİ ÜCRET KİRANIN YÜZDE 85'İNİ KARŞILIYOR

İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerini aktaran Buğra Gökçe, Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da ortalama kira bedelinin 13 bin 300 liraya yaklaştığını bildirdi. Buna göre asgari ücretin kirayı karşılama oranı yüzde 85'e düştü. Emekli maaşı da ortalama kiranın yalnız yüzde 40'ını karşılayabiliyor.

623 kişinin katılımıyla 27 Eylül - 12 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Barometresi Raporu’na göre ekonomik sıkıntılar İstanbul’da ikamet edenleri oldukça zorluyor. Katılımcılara Eylül ayında evde en çok ne konuşulduğu sorulurken yüzde 65’i “ekonomik sorunlar” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 33’ü kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini kaydetti. Eylül ayında katılımcıların yüzde 43’ü kıt kanaat geçinebildiğini bildirdi. Ayrıca İstanbulluların yüzde 49’u son günlerde öfkeli olduğunu söyledi.

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 52 ile sığınmacı ve mülteciler, yüzde 50 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 45 ile trafik olarak belirlendi. Bu üç sorunu konut satışı ve kiralama fiyatları ve olası İstanbul depremi izledi.