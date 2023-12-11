Milyonları ilgilendiren Asgari ücret toplantısı başladı

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm çalışma hayatını ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başladı. Bakan Vedat Işıkhan "işçimiz kazanırsa, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır. Çalışanların enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Toplantıya işçi ve işveren temsicileriyle birlikte dört de işçi katılıyor.

Bakandan sonra konuşan Türk-İş Genel Başkan yardımcısı Ramazan Ağar, açlık sınırının altında olduğunu belirtip, "Ekonomide yaşanan olumsuzların sorumlusu işçiler değildir" dedi

TOPLANTININ AÇILIŞ KONUŞMA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI YAPTI

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, resmi olarak başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İşçi işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarımıza bugün itibarıyla başlıyoruz.

Komisyon toplantılarımızın bugüne kadar inşa ettiğimiz sosyal diyaloğun temeli olan iş birliği açık iletişim ve adil bir değerlendirme anlayışı ile ortak akıl ve uzlaşı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret esasında tüm gelirleri dolaylı yolla etkilemesi nedeniyle sadece asgari ücrete tabi çalışanları değil tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.

Asgari ücretin belirlenmesi çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun gerek kayıt dışı istihdamla gerek işsizlikle ilgili mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek isterim. Ekonomideki genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz.

"ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRLERİNİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmektir. Komisyon değerlendirmelerini yaparken ücretler genel düzeyini ve işçilerimizin geçim şartlarını da göz önüne almaktadır. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM PAZARLIĞI BAŞLADI

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, resmi olarak başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIK

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.