Cumhur İttifakı'nın ortağından flaş asgari ücret teklifi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de; asgari ücrete yılda en az iki kez zam yapılması gerektiğini belirterek "Yıl sonu enflasyon beklentisi 65-70 arası. Önümüzdeki 2024 yılıyla ilgili enflasyon beklentisi de yüzde 50 civarında. Peki enflasyonun yüzde 50 ve üzerinde olacağı bir ülkede asgari ücret yılda bir kere sadece ocak ayında tespit edilir ve bir yıl boyunca asgari ücretli bu rakama mahkum bırakılırsa asgari ücretliye haksızlık olmaz mı" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Destici, şunları söyledi:

"ESKİŞEHİR İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

"Eskişehir’imiz bir kültür başkenti, Eskişehir’imiz bir üniversite şehri, Eskişehir’imiz bir turizm şehri. Yani Eskişehir’imizin bir sanayi şehri, bir üretim merkezi pek çok özeliği var. Bunlarla beraber Eskişehir’imiz bir emekli şehri. Eskişehir aynı zamanda bir işçi kenti. Bunun için biz çiftçi kenti, çiftçimiz yanındayız, çiftçimizi destekliyoruz. Sanayicimizin yanındayız, sanayicimizi destekliyoruz. Eskişehir’in her alanda ilerlemesi için gayret gösteriyoruz ama Türkiye gündeminde iki konu var, her yılbaşı öncesi bu gündeme gelir. Bir maaş artışlar, iki asgari ücret. Asgari ücret geçtiğimiz yıllarda yılda bir kez tespit ediliyordu. Enflasyon yüzde 50’lerin üzerine çıkıp hatta bazı dönemlerde yüzde 100’e yaklaştığında biz bunun işçilerimize bir haksızlık olduğunu asgari ücretlilere bir haksızlık olduğunu ve yılda en az iki kez tespit edilmesi gerektiğini teklif ettik hükümete. Meclis’e de ben bunu teklif verdim. Neticede değerlendirildi ve uygulandı. Şimdi yüksek enflasyon devam ediyor.

"ASGARİ ÜCRETEE EN AZ İKİ KEZ ZAM YAPILMALI"

Yıl sonu enflasyon beklentisi 65-70 arası. Önümüzdeki 2024 yılıyla ilgili enflasyon beklentisi de yüzde 50 civarında. Peki enflasyonun yüzde 50 ve üzerinde olacağı bir ülkede asgari ücret yılda bir kere sadece ocak ayında tespit edilir ve bir yıl boyunca asgari ücretli bu rakama mahkum bırakılırsa asgari ücretliye haksızlık olmaz mı? Onun aldığı para enflasyonun karşısında erimez mi? Zaten en düşük çalışma maaşından bahsediyoruz. Onun için enflasyon tek haneli rakamlara inene kadar asgari ücret ülkemizde yılda en az iki kez tespit edilmeye devam etmeli. Bundan hiç kimse taviz vermemeli. Özellikle işçi kesimi, işçi temsilcileri bizler bundan taviz vermemeliyiz. İşverenin bu konuda makul karşılayacağına inanıyoruz çünkü bugüne kadar özellikle pandemiden sonra işveren temsilcileri hep asgari ücret artışlarında makul yaklaştılar. Hükümetin de bu konuyu tekrar etraflıca değerlendirmesini ve yüksek enflasyon olduğu ülkemizde yüksek enflasyon sona erene kadar yılda en az iki kere tespite devam edilmesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum."

"YÜZDE 2 CİVARINDA OY ALMIŞTIK"

31 Mart’ta yerel seçimler gerçekleşecek. Büyük Birlik Partisi olarak son genel seçimlerde 81 ilin 87 seçim çevresinin tamamında kendi adımız, kendi adaylarımızla seçimlere katıldık. Bir önceki yerel seçimlerde, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde biz 1390 seçim çevresi bunun 30’u büyükşehir, 51’i il, 922’si ilçe, 390 belde. 1392 olması lazım. Biz bunları geçtiğimiz yerel seçimlerde dörtte birinde aday göstermiştik. Yani 350 belediyede aday göstermiştik. Sonuçta da yüzde 2 civarında oy almıştık. Belediye başkanlıklarında oyumuz 1.7, belediye meclis üyeliklerinde oyumuz 1,9. Tabi bu yüzde 2’yi şöyle düşünmek lazım, Büyükşehirlerde adayınız yok çünkü Cumhur İttifakı adayını destekledik. Pek çok il belediyesinde adayımız yoktu. Pek çok büyük ilçe belediyelerinde adayımız yoktu. Bunların tamamında Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Geçtiğimiz yerel seçimlerde bir pazarlığa bağlı olarak değil parti olarak böyle tek taraflı bir destek açıklamasında bulunduk ve bunu yerine getirmiştik.

AVUKAT TAHA BAKSAN BBP ESKİŞEHİR İL BAŞKANI OLDU

Şimdi bu yerel seçimlerle ilgili BBP olarak bizim başta büyükşehirler ve il belediyeleri olmak üzere bu 1392 belediyenin seçim çevresinin tamamında BBP’nin aday çıkaracak, aday gösterecek aynı zamanda meclis üyeliklerinde teşkilat yapısı da üye sayısı da gücü de kudreti de vardır. Biz buna hazırız BBP olarak. Tabi bütün teşkilatlarımız şu anda yoğun bir şekilde bunun çalışmalarını sürdürüyorlar. Partimiz de belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri çalışmaları da başvuruları da devam ediyor. Önümüzdeki pazar günü yani 17 Aralık’ta Ankara’da Genel İstişare Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bütün merkez yöneticilerimiz, kurucularımız, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın katılımıyla bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla da burada da seçim startını da vermiş olacağız."