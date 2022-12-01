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E-Devlet'e yönlendirip dolandırıyorlar. Aman dikkat

Dolandırıcılar e-devlet üzerinden "adınıza tanımlı 6280 TL kredi kartı aidat iadenizi almak için linke tıklayarak e-devletinize giriş yapın” şeklinde mesaj yolladı. Vatandaşların bilgilerine ulaşılarak vatandaşların hesaplarını boşalttılar.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:33
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Dolandırıcıların yeni hedefi e-devlet oldu

E-Devlet'e yönlendirip dolandırıyorlar. Aman dikkat
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Dolandırıcılar bu kez hedeflerine milyonlarca vatandaşın kullandığı e-devlet uygulamasını aldı. Dolandırıcıların gönderdiği e-devlet yazılı mesajla vatandaşları dolandırıldı. Vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldığını belirten Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, bu gibi mesajlara karşı vatandaşların dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

'HESAPLARI BOŞALTIYORLAR'

Dolandırıcıların hiç boş durmadığını söyleyen Sabırlı; "Her an, her dakika değişik yöntemler bularak biz tüketicileri yanıltıp bizleri dolandırmanın yollarını ve yöntemlerini buluyorlar. Verdikleri linklere girmemizi sağlayarak bizlere ait olan bilgilerimize ulaşıyorlar ve hesaplarımızı boşaltıyorlar" açıklamalarında bulundu. 

(Kaynak: İHA)

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