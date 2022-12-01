E-Devlet'e yönlendirip dolandırıyorlar. Aman dikkat

Dolandırıcılar bu kez hedeflerine milyonlarca vatandaşın kullandığı e-devlet uygulamasını aldı. Dolandırıcıların gönderdiği e-devlet yazılı mesajla vatandaşları dolandırıldı. Vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldığını belirten Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, bu gibi mesajlara karşı vatandaşların dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

'HESAPLARI BOŞALTIYORLAR'

Dolandırıcıların hiç boş durmadığını söyleyen Sabırlı; "Her an, her dakika değişik yöntemler bularak biz tüketicileri yanıltıp bizleri dolandırmanın yollarını ve yöntemlerini buluyorlar. Verdikleri linklere girmemizi sağlayarak bizlere ait olan bilgilerimize ulaşıyorlar ve hesaplarımızı boşaltıyorlar" açıklamalarında bulundu.

(Kaynak: İHA)