Oksijen dolum fabrikasında yangın: 3 yaralı

Mısır’ın Buheyre valiliğine bağlı Nubaria kentindeki sanayi bölgesinde bulunan oksijen doldurma fabrikasında dün patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın büyük paniğe neden olurken olay yerinde 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan, patlamanın fabrikada bazı duvarların çökmesine ve ciddi maddi kayıplara neden olduğu bildirilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(AA)