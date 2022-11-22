22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Mısır'daki arkeologlar bir piramit ve yüzlerce mumya buldu. Piramit adı hiç duyulmamış kraliçeye ait çıktı

Mısır'daki arkeologlar bir piramit ve yüzlerce mumya buldu. Piramit adı hiç duyulmamış kraliçeye ait çıktı

Mısır'da kazı yapan arkeologlar Mısır firavunu Tutankhamun’un mezarının hemen dibinde yeni mumyalara ait birçok tabut ve tüneller buldu. Bir tane de piramit keşfeden arkeologlar bu piramidin daha önce adı hiç duyulmayan bir kraliçeye ait olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:18
Takip Et

Mısır'daki arkeolojik kazılarda adı hiç duyulmamış bir kraliçeye ait piramit bulundu

Mısır'daki arkeologlar bir piramit ve yüzlerce mumya buldu. Piramit adı hiç duyulmamış kraliçeye ait çıktı
+
Aa
-

Mısır'daki kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar, yüzlerce yeni mumya ve yeni bir piramitten habersiz olduğumuzu ortaya çıkardı. Yeni keşfedilen bir piramitin, daha önce adı hiç duyulmayan bir kraliçeye ait olduğu tespit edildi.

İnsanlık tarihinin en büyük ve gizemli uygarlıklarından olan Antik Mısır dönemine ait yeni keşiflere imza atan arkeologlar, Mısır firavunu Tutankhamun’un mezarının hemen dibinde yeni mumyalara ait birçok tabut ve tünelleri buldu. Ayrıca yeni bir piramit de keşfedildi.

300 ADET TABUT BULUNDU

Webtekno'nun haberinde yer alan bilgilere göre; keşfedilen çok sayıdaki mumyanın Tutankhamun’un en yakın generallerine ve danışmanlarına ait oldukları tahmin ediliyor. Keşfedilen mumyalar hakkında da detaylı açıklamalar paylaşıldı.

Live Science’a konuşan ve kazıda görev yapan Mısır bilimci Zahi Hawass, yeni keşifte uzunluğu 9-18 metre arasında değişen tüneller ve toplam 300 adet tabut bulunduğunu ifade etti. Bu tabutların her biri Antik Mısır’da MÖ 1500 ile MÖ 1070 yılları arasında süren ‘Yeni Krallık’ dönemine aitti.

Tabutların her birinde birbirinden farklı yüzler yer alıyor, kadın ve erkek ayrımı görülüyor ve her biri Antik Mısır cenaze metni ‘Book of the Dead’i tasvir eden dekorasyonlarla süslenmiş durumdaydı. Bununla birlikte her bir tabutta içindeki kişinin ismi, bazılarındaysa kişiyi mumyalaştıran kişinin adı yer alıyordu.

Mumyayı açan arkeologlar, yine şaşırtıcı bir şeyle karşılaştı. Mumyalar, diğer mumyalara göre oldukça iyi korunmuşlardı. Bununla birlikte tabutların içinde çeşitli eşyalar, figürler ve heykelcikler de bulunuyordu.

Keşfin şaşırtan yanı, bu alanda bugüne kadar söz konusu döneme ait bir şeye rastlanılamayacağının düşünülmesiydi.

Yeni kazılarda daha önce kimliği bilinmeyen ve hiç duyulmayan bir kraliçeye ait piramit de keşfedildi. Arkeologlar, kraliçenin adının Neith olduğunu, bu ismin bugüne kadarki hiçbir arşivde geçmediğini belirtti. Fakat bundan başka yeni bilgi paylaşılmadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
3
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
4
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
6
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
7
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿BUDO seferlerine hava engeli 
﻿BUDO seferlerine hava engeli 
﻿BUDO seferlerine hava engeli 
﻿Kış yaklaşıyor, 60 yaş üzeri olanlar dikkat
﻿Kış yaklaşıyor, 60 yaş üzeri olanlar dikkat
﻿Kış yaklaşıyor, 60 yaş üzeri olanlar dikkat
﻿Twitter çalışanları paylaştı. Musk'tan önce, Musk'tan sonra
﻿Twitter çalışanları paylaştı. Musk'tan önce, Musk'tan sonra
﻿Twitter çalışanları paylaştı. Musk'tan önce, Musk'tan sonra
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.