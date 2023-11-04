Tarihe geçecek bir karikatür daha. Emre Ulaş sanatını konuşturdu

Mizahın usta ismi Emre Ulaş tarihe geçecek bir karikatür daha çizdi. Ulaş, karikatüründe CHP’nin Genel Başkan adaylarını çizdi.

Tarihe geçecek bir karikatür daha. Emre Ulaş sanatını konuşturdu

Usta karikatürist Emre Ulaş sanatını konuşturarak tarihe geçecek bir karikatür daha çizdi.

İşte o karikatür:

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Emre Ulaş karikatüründe CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarını ve Genel Başkan adaylarını çizdi. Ulaş’ın karikatüründe Kılıçdaroğlu üzerindeki tulumu çıkarınca yine aynı kıyafetlerle ve yine aynı şekilde görüldü.

Özgür Özel ise üzerindeki tulumu çıkarınca kafasında bir soru işareti yer aldı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışıyor.

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