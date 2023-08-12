Mizahın ustası Emre Ulaş 5’li Pacman çetesini çizdi. Hapur hubur yiyorlar

Gündeme ilişkin çizimleri ile adından söz ettiren mizahın ve gülmecenin ustası Emre Ulaş'tan çok konuşulacak bir karikatür daha geldi.

Ulaş, “Bu topraklar böyle bir kımıl zararlısı görmedi” başlığıyla çizdiği karikatürde , geçiş garantili projeleri ve özel şirketler kar etsin diye doğanın katledilmesini kaleme aldı.

AKP iktidarında Yap İşlet Devret modelinin neredeyse tüm projeler için uygulanmasıyla halk ağır vergiler altında ezilirken bu projelerin hazineye zararı da her geçen gün artarak devam ediyor.

Kamu-Özel İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret projeleri ile hayata geçirilen köprü, tünel, hastane, uçak ve havaalanlarında uygulanan araç, yolcu, hasta ve uçuş garantileri Hazine’yi boşaltıyor.

Bu projelerin geçiş ücretlerinin dolar üzerinden fiyatlandırılması da zararı katlıyor.

Projelerin yanı sıra özel şirketlerin kar etmesi için doğanın katledilmesine de izin veriliyor.

Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji kömür madenini genişletmek için Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı’nda binlerce ağaç kesildi.