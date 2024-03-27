Montella küplere bindi. Öyle bir soru sordular ki ne diyeceğini bilemedi

A Milli Takım'ın Avusturya'ya hazırlık maçında 6-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella sorulara çok sinirlendi.

Montella, "Geriden oyun kurma konusunda ısrar ettiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"O pozisyonda rakamsal üstünlüğün varsa oyunu kurmak zorundasın. Son 30 metrede 7 kişi varsa senden, rakipten 5 kişi varsa oyun kurmak zorundasın. Bu oyunu kuramıyorsan, üstünlüğü sağlayamıyorsan başka bir spor yapmamız gerek. Rakipler adam adama oynarlarsa tabii ki bu riski almayacağız. Bu tarz oyun kurmalar ve oyun kurguları oturduğunda sana maç esnasında cesaret veriyor. İkinci yarıyı tekrar seyretmedim ama ikinci yarıda arkadan daha az oyun kurduk ve daha fazla gol yedik. Zorlandığımız bir andı ve cesaret eksikliği yaşandı. Bu sadece benim için değil futbolcularım için de geçerli. 30 yıldır bu işin içindeyim, 30 yılda hep bu sorunların oluşturulduğunu görüyorum, zihinsel gücüm olmasaydı bu işi yapmamam gerekiyordu."

Montella'ya bir gazeteci "Avusturya, Türkiye'den neyi daha iyi yaptı? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Maçı tekrar seyrettiğimde pozisyonlara bakma fırsatım olacak ama açıkçası iki maçta bazı kararlar bizi arada bıraktı. İlk sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz soru sorarken hata yaptığınızda işi bırakıyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum ve cevap vermeyeceğim."