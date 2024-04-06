Moody’s AB’nin kredi notunu teyit etti

Kaynak: Bloomberght
Moody’s AB’nin kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği'nin (AB) kredi notunu "Aaa" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korumaya devam etti.

Moody's, AB ekonomisine dair değerlendirmesini paylaştı.

Söz konusu açıklamada, AB'nin kredi notu "Aaa" olurken, kredi notu görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu aktarıldı.

Kredi notuna dair kararın yüksek dereceli üye devletlerin AB'ye verdiği güçlü mali ve siyasi destek ile birliğin operasyonlarını destekleyen kurumsal ve mali çerçevenin gücünü yansıttığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, durağan görünümün ise AB üye devletlerinin birliği finansal olarak destekleme kabiliyeti ve istekliliğinin görülebilir gelecekte değişmeyeceğine dair beklentiyi gösterdiği belirtildi.

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