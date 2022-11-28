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Motorin bu gece yarısı bir tık ucuzlayacak

Brent petrolün varil fiyatı düşmeye devam ederken, dünyanın bir çok ülkesinde benzin ve motorine büyük indirimler yapılıyor. Ülkemizde ise akaryakıta bir indirim bir zam uygulanıyor. Bu gece yarısından sonra motorine 82 kuruşluk bir indirimcik yapılacak.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 08:02
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Motorin bu gece yarısı bir tık ucuzlayacak. Sürücülerin beklentisi daha yüksekti. Deponuzu yarın doldurun

Motorin bu gece yarısı bir tık ucuzlayacak
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Benzine yapılan indirimciklerin pas geçtiği motorine bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde son dakika değişikliği yapılmazsa 82 kuruşluk bir indirim yapılacağı açıklandı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 91 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 03 kuruşa, İzmir'de ise 24.09 kuruşa satılıyor.

82 kuruşluk indirimin gerçekleşmesiyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 09 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 07 kuruşa, Ankara'da 23 lira 21 kuruşa, İzmir'de ise 23.27 kuruşa satılacak.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 lira 17 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 16 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruştan depolara dolduruluyor.

Benzine yapılacak indirim sonrası motorinle arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 2 lira 91 kuruşa düşecek. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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