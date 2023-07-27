Motorine bu gece büyük zam geliyor. Zam yüzyılı

Benzin ve motorin fiyatlarından hareketlilik vatandaşların canını sıkmaya devam ediyor. Motorin grubuna yeni bir zam bekleniyor.

17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR

Motorine bu gece 1 lira 45 kuruş zam geliyor. Böylece motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam pompaya yansırsa motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

Benzinin litresi ise ortalama 36,05 satılıyor.