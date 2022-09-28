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Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 

Petrolün günlük yüzde 5'e yakın değer kaybettiği bir dönemde motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmedi. İndirimin rafineri çıkış fiyatlarının değiştirilmediğinden ya da EPDK'nın müdahale etmemesinden uygulanmadığı belirtildi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 07:19
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Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu. Motorin ve benzinde büyük oyun

Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
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Kronos'un haberine göre, rekor üstüne rekor kıran petrol fiyatları inişe geçti. Brent tipi petrolün varil fiyatı bir hafta 10 dolardan fazla değer kaybederek, 84 dolara kadar geriledi. Amerikan petrolü de 80 dolara indi.

Ancak petroldeki düşüş akaryakıt istasyonlarına uğramadı. Sosyal medyada #OİndirimGelecek etiketi altında başta rafineri şirketleri olmak üzere akaryakıt dağıtım firmalarına “İndirime gelince aheste karar veriyorlar.” diye veryansın edildi.

Petroldeki düşüş dikkate alındığında bu hafta motorine en az 1,50 Türk Lirası (TL) indirim gelmesi bekleniyordu.

Konuya yakın bir kaynak, Koç Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ile Azerbaycan’ın petrol devi Star Rafineri’nin (İzmir, Aliağa) düşüşü fırsata çevirmek için rafineri çıkış fiyatlarını değiştirmediğini iddia etti.

PETROL FİYATI 10 DOLARDAN FAZLA DÜŞTÜ

Başka bir kaynak indirim kararı alındığını, ancak bu defa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) müdahale ettiğini söyledi.

Aynı kaynak, “EPDK petrol fiyatının biraz daha düşmesini ve buna bağlı olarak motorinde ses getirecek yüklü bir indirim yapılmasını bekliyor.” dedi. Ancak EPDK kaynakları herhangi bir müdahalede bulunulmadığını kaydetti.

Bugün akaryakıt dağıtım firmaları tarafından bayilere gönderilen mesajda fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtilmesi fiyat muammasının devam ettiğini gözler önüne serdi.

20 Eylül’de motorinin litresine 1,76 TL indirim gelmişti. İndirim 2,23 TL olarak tespit edilmiş, ancak rafineri şirketleri indirim tutarını son anda azaltmıştı.

 

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