Motorine 6 günde 4'üncü zam

NTV'nin haberine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar Kasım ayında fiyatı aratacak petrolün zamlanacağı anlamına geliyordu. Ama kesintiyi gerekçe gösteren hükümet motorine zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.

Son olarak motorine, salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 1 TL 39, perşembeyi cumaya bağlayan gece de 1 lira 53 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi de pazartesi salıyı bağlayan gece (Bu gece yarısından sonra) son dakika gelişmesi olmazsa 1.39 TL daha zam yapacak.

Bu gece saat 24.01'de zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Taksit taksit yolunmaktan bıktıklarını açıklayan dizel araç sürücüleri "Benzini zamlar pas geçiyor, dizelciye tokat gibi çarpıyor. Çoğu ağır vasıta araç motorin ile çalışıyor. Marketlere gıdandan giyime kadar her şey ağır vasıta araçlarla taşınıyor. Onların yakıtına zam yapmak her şeye zam yapmakla eşdeğerdir. Çünkü market nakliye parasını cebinden ödemeyeceğine doğal olarak etiket fiyatlarına yansıtacak. Hükümet bizim aklımızla dalga geçmesin. Motorinin litre fiyatını birden 35 TL'ye çıkarsın bizler de en azından 2 ay zam yapmadı diye kendimizi avuturuz. OPEC daha kısıtlamaya gitmeden hükümet bu zammı bize layık görüyorsa ay başından sonra motorin fiyatları kuş gibi kanatlanıp uçar" yorumunu yaptı.

Motorine bu gece yarısından sonra yani saat 24.01'de 1,39 TL daha artası halinde motorine 6 günde 5.41 TL zam yapılmış olacak.

Yapılacak son zamla motorinin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 28.55, Avrupa Yakası'nda 28.53, Ankara'da 28.65, İzmir'de ise 28.68 TL'den depolara doldurulacak.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.