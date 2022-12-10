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Köpek önce çarptı sonra ısırdı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde motosikletiyle seyir halinde gittiği esnada bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç hastanelik oldu.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 01:57
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Motosikletli gence sokak köpeği saldırdı

Köpek önce çarptı sonra ısırdı
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Edinilen bilgiye göre, olay Devrek ilçesinde meydana geldi. Muzaffer Germişoğlu isimli genç, yeni terminal mevkiinden şehir merkezi istikametine motosikletiyle gittiği esnada bir sokak köpeği peşine takıldı.

Panik yapan genç adam motosikletten düşerek köpeğin saldırısına uğradı. Can havliyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayan Germişoğlu'nun olay yerindeki ilk tedavisinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"TETANOS AŞIMI OLDUM"

Ayak parmaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağrılar hisseden gencin hastanede tedavisi devam ediyor. Olay sonrası konuşan Germişoğlu, "Terminalden şehir merkezine gidiyordum. Yandan köpek bana çarpınca 50 metre kadar sürüklendim.

Köpek de bir yandan beni ısırdı. Tetanos aşımı da oldum. Sol ayak parmaklarına olduğunu bilmiyorum. Köpek sokak köpeğiydi" diye konuştu. (İHA)

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