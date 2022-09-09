Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı! Yüzüne dikiş atıldı

Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile’de bir köpeğin saldırısına uğradı.

1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop’un yüzüne dikiş atıldı.

Altıntop’un arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken… Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun” dedi.