Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: Esnaf vuruldu

Olay, Kocaeli İzmit'teki Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 şüpheli şahıs, plakası henüz öğrenilemeyen bir motosikletle köfteci dükkanına geldi. Motosikletten inen T.U. isimli şahıs, dükkan sahibi D.B.'ye ateş açtı. Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.