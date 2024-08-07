Resmi nikah işlemleri nasıl yapılır?

Çiftler, resmi nikah başvurularını, ikamet ettikleri ilçedeki evlendirme dairelerine veya belediyelerin evlendirme şubelerine yapabilirler. Başvuru yapmadan önce çiftlerin ikamet ettikleri yerlerin aynı ilçede olup olmadığına dikkat etmeleri önemlidir. Eğer farklı ilçelerde ikamet ediyorlarsa, her iki ilçeden de belge almaları gerekebilir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Resmi nikah işlemlerinin başlatılabilmesi için çiftlerin temin etmesi gereken evraklar şunlardır:

1. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi: Her iki tarafın da nüfus cüzdanının aslı ve birer fotokopisi.

2. Vesikalık Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.

3. Sağlık Raporu: Aile hekiminden veya sağlık ocaklarından alınacak, evlilik için sağlık raporu.

4. Nüfus Kayıt Örneği: Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örnekleri.

5. Evlilik Beyannamesi: Evlendirme dairesinden temin edilecek ve çiftler tarafından doldurulacak olan evlilik beyannamesi.

6. Başvuru Ücreti: Nikah işlemleri için ödenmesi gereken başvuru ücreti. Bu ücret belediyeden belediyeye değişiklik gösterebilir.

İşlem Süreci

1. Evrakların Temini: İlk adım, gerekli evrakların temin edilmesidir. Çiftler, yukarıda belirtilen belgeleri hazırlamalıdır.

2. Başvuru Yapılması: Hazırlanan evraklar ile birlikte çiftler, ikamet ettikleri yerdeki evlendirme dairesine başvuru yapar.

3. Ücretin Ödenmesi: Başvuru sırasında, gerekli başvuru ücreti yatırılır.

4. Randevu Alınması: Evrakların kabul edilmesinin ardından, nikahın kıyılacağı tarih için randevu alınır.

5. Nikah Töreni: Belirlenen tarihte, çiftler evlendirme dairesine giderek nikahlarını kıydırırlar.

Ek Bilgiler

- Müracaat Saatleri: Başvuru işlemleri genellikle hafta içi mesai saatlerinde yapılır.

- Soyadı Seçimi: Kadın, evlendirme memuruna beyan ederek, evlendikten sonra sadece eşinin soyadını veya hem kendi soyadını hem de eşinin soyadını birlikte kullanabilir.

- Yabancı Uyruklu Eş: Eğer eşlerden biri yabancı uyruklu ise, bu durumda ek belgeler ve konsolosluktan alınacak belgeler gerekebilir.

Evlilik işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için çiftlerin bu adımları dikkatlice takip etmeleri ve tüm belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları önemlidir. Bu süreçte, evlendirme dairelerinden veya belediyelerin resmi web sitelerinden detaylı bilgi alabilirler.

RESMİ NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Resmi nikah işlemleri için başvuru yapacak çiftlerin hazırlaması gereken evraklar şunlardır:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotokopisi verilecek olan nüfus cüzdanının son beş yıl içerisinde yenilenmiş olması gerekmektedir.

Nüfus Kayıt Örneği

- Nüfus kayıt örneği, e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.

İkametgah Belgesi

- İkametgah belgesi muhtarlıklardan ya da e-Devlet platformu üzerinden temin edilebilir.

Vesikalık Fotoğraf

- Son altı ay içerisinde çekilmiş, renkli ve vesikalık formatında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf kabul edilmez. Fotoğrafta alın, çene ve yüz bölgelerinin tamamen görülmesi gerekmektedir. İstenilecek vesikalık fotoğraf sayısı, başvuru yapılacak olan mercilere göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık Raporu

- Evlilik başvurusu için sağlık raporu, herhangi bir devlet hastanesinden ya da özel hastaneden alınabilir. Raporun imzalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmelidir.

Evlilik İzin Belgesi

- Bu belge, Nüfus Müdürlüklerinden temin edilmektedir.

Evlenme Beyannamesi

- Evlenecek çiftlerin resmi nikah talebi için doldurmaları gereken formdur. Bu form, nikah başvurusu yapılacak olan nikah dairesi tarafından verilmektedir.

Belgelerin Geçerlilik Süresi

- Belgelerin geçerlilik süresi 180 gündür. Belgeler tamamlandıktan sonra altı ay içerisinde resmi nikah işlemleri için başvurular yapılabilir.

Çiftlerin bu belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde hazırlamaları, başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından oldukça önemlidir. Belgeler hazırlandıktan sonra ilgili nikah dairesine başvuru yapılabilir ve nikah işlemleri başlatılabilir.

RESMİ NİKAH BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Resmi nikah başvurusu sırasında çiftlerden talep edilen belgeler belediyelere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle başvuru yapacak çiftlerin, ilgili belediyelerden gerekli evraklara ait listeleri önceden temin etmeleri önemlidir. Belgeler hazırlandıktan sonra belediyelerin evlendirme memurluklarına veya müftülüklere resmi nikah için başvuruda bulunulabilir. Köyde yaşayan çiftler ise köy muhtarlığına başvuruda bulunabilirler.

DEĞİŞEN İKAMET ŞARTLARI

2020 yılından önce, eşlerden birinin başvuruda bulunulan ilçede ikamet etmesi şartı bulunmaktaydı. Ancak, yapılan düzenlemeler ile birlikte artık evlenecek çiftler istedikleri evlendirme memurluğuna başvuru yapabilmektedirler. Bu, çiftlere daha fazla esneklik sağlamakta ve istedikleri yerde evlenme imkanı tanımaktadır.

BAŞVURU ZAMAN DİLİMLERİ

Her belediyenin nikah başvurusu aldığı zaman dilimi farklılık gösterebilir. Bu nedenle çiftlerin başvuruya gitmeden önce ilgili belediyenin resmi internet sitesinden başvuru saatlerini kontrol etmeleri önerilir. Böylece başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçilmiş olur.

BAŞVURU SÜRECİ VE ADIMLAR

1. Gerekli Belgelerin Temini: Başvuru yapılacak belediyeden ya da resmi internet sitesinden gerekli belgelerin listesi alınır.



2. Belgelerin Hazırlanması: Listede belirtilen belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanır. Belgelerin geçerlilik süresine dikkat edilmelidir.



3. Başvuru Yeri: Belgeler tamamlandıktan sonra belediyelerin evlendirme memurluklarına, müftülüklere ya da köy muhtarlığına başvuru yapılır.

4. Başvuru Saatlerinin Kontrolü: Başvuruya gitmeden önce ilgili belediyenin başvuru saatleri kontrol edilir.

5. Randevu ve Ücret: Başvuru sırasında nikah tarihi için randevu alınır ve gerekli ücretler ödenir.

Bu adımları takip ederek, çiftler resmi nikah işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirler.



