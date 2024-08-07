Yola dökülen yemler nedeniyle 15 tanesi öldü

İlk bulgular, koyunların zehirlenme sonucu öldüğünü gösterirken, olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Çobanın, koyunların aniden yere yığıldığını fark etmesiyle yetkililere haber verilmesi üzerine, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek detaylı bir inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, zehirlenme vakası nedeniyle 15 koyunun öldüğü ve diğerlerinin de hastalık belirtileri gösterdiği tespit edildi.

Emniyet güçleri de bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatarak, olayın nedenlerini araştırmaya koyuldu. Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır, olay yerine gelerek yaptığı açıklamada, konunun titizlikle incelendiğini ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.