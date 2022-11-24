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  • ''Japonya'nın Almanya'yı yenmesi sürpriz değil'' Mourinho'dan açıklamalar

''Japonya'nın Almanya'yı yenmesi sürpriz değil'' Mourinho'dan açıklamalar

Roma'nın patronu Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:54
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Mourinho'dan açıklamalar. ''Japonya'nın Almanya'yı yenmesi sürpriz değil''

''Japonya'nın Almanya'yı yenmesi sürpriz değil'' Mourinho'dan açıklamalar
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Avrupa futbolunun takımdan çok bireylere odaklandığını iddia eden Roma teknik direktörü Jose Mourinho'ya göre Japonya'nın Almanya'ya karşı sansasyonel yenilgisi 'çılgınca bir sürpriz' değil.

Ünlü teknik adam "Tabii ki harika bir başarıydı, ama dürüst olmak gerekirse çılgınca bir sürpriz değildi. Japonya iyi bir takım ve iyi oyunculara sahip, bu etkinliklerde iyi bir deneyim birikimi elde ediyor. Oyuncuların çoğu, çok daha hızlı geliştikleri ve yüksek seviyenin ne olduğunu daha iyi anladıkları Avrupa'da oynuyor.
Oyuncuların ve takımın zihniyetinin de bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Bence şu anda Avrupa futbolunda bireye ve egolara büyük bir odaklanma var.'' dedi.

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