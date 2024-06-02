Mourinho'nun imza töreni öncesi Fenerbahçe yönetiminden flaş karar. Kapış kapış gitti

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Mourinho'nun imza töreni öncesi Fenerbahçe yönetiminden flaş karar. Kapış kapış gitti

Jose Mourinho'nun imza töreni için Ülker Stadı'nı dolduran taraftarlara yönetim büyük bir sürpriz yaptı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho anlaştı.

Bugün özel uçakla İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı için Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenecek.

Saat 19.00'da başlayacak etkinliğe Sarı-Lacivertli taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

Törenin başlamasına dakikalar kala Fenerbahçe Yönetimi'nden flaş bir karar geldi.

Jose Mourinho için özel hazırlanan bayraklar bir anda ortaya çıktı, taraftara dağıtıldı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar dağıtılan bayraklar kapış kapış gitti.

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