Fenerbahçe'den taraftarı coşturan Galatasaray göndermesi

Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Yaşanan ayrılık sonrası elini çabuk tutan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Bugün (Pazar) saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek olan imza töreni için taraftarlar tribündeki yerlerini oldu.

Statta bekleyen taraftarların eğlenmesi için müzik çalan Fenerbahçe yönetimi ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.

Ligin 37. haftasında oynanan derbide sarı-kırmızılıların kendilerine hakkında yaptığı Hababam Sınıfı koreografisine atıfta bulunan Fenerbahçe statta taraftarlarını Hababam Sınıfı'nın klasikleşen müziği ile eğlendirdi.