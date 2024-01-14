Mozambik'in Bauque'si varsa Mısır'ın Salah'ı var

Kaynak: Haber Merkezi
Mozambik'in Bauque'si varsa Mısır'ın Salah'ı var
Afrika Uluslar Kupası B Grubu’nda heyecan dolu bir maç yaşandı. Mısır ve Mozambik arasındaki mücadele, nefes kesen anlara sahne oldu.

Mısır’ın genç yıldızı Mustafa Muhammed, maçın henüz başında ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak Mozambik’in direnci, ikinci yarıda meyvesini verdi. Witiness Quembo’nun 55. dakikada bulduğu golle eşitlik sağlandı ve Mozambik, Clesio Bauque’nin golüyle 2-1 öne geçerek avantajı ele aldı.

Maçın son anlarına kadar süren heyecan, Mısır’ın yıldızı Salah’ın penaltıdan attığı golle doruğa ulaştı. 90+7. dakikada gelen bu gol, Mısır’a beraberliği getirdi ve maç 2-2 sona erdi.

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Trezeguet, maçın ilk dakikalarından itibaren sahada yerini aldı ve 66 dakika boyunca performansıyla göz doldurdu. Mustafa Muhammed ise maç boyunca sahada kalarak ülkesine galibiyeti getirdi.

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