Trabzonspor'da Onuachu Afrika Kupası'na çağrıldı. Durum Galatasaray'a yaradı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da Onuachu Afrika Kupası'na çağrıldı. Durum Galatasaray'a yaradı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Umar Sadiq yerine Nijerya Milli Takımı'na davet edildi.

Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili ekibin Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, sakatlanan Sadiq Umar yerine Nijerya Milli Takımı'na davet edildi.

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GALATASARAY MAÇINDA YOK!
Onuachu'nun 4-7 maç arası Trabzonspor'dan uzak kalması bekleniyor.

Nijeryalı golcü, bu gelişme sonrası 21 Ocak'ta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Onuachu, Nijerya'nın geniş kadrosunda yer almış, ana listede kendine yer bulamamıştı.

Trabzonspor da müthiş bir performans yakalayan Nijeryalı, takıma 4 hafta geç katılmasına rağmen, Fırtına'nın en skorer oyuncusu durumunda.

Nijerya A milli Takımı'nda daha önce 19 kez forma giyen Onuachu 3 gole imza attı.

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