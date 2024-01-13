MSB, şehit askerlerin isimlerini açıkladı

Kaynak: İHA
MSB, şehit askerlerin isimlerini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin ismini açıkladı.

MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki askeri üslere sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimizin isimlerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu.

aw118880-01.jpg

aw118880-02.jpg

Son Haberler
Saat 22.00’den sonra alkollü içki satışı cezasına dev zam. Yeni yılda zam gelmeyen bir o kalmıştı Gündem
Saat 22.00’den sonra alkollü içki satışı cezasına dev zam. Yeni yılda zam gelmeyen bir o kalmıştı
Bilecik'te kar küreme ve tuzlama aracı devrildi Yaşam
Bilecik'te kar küreme ve tuzlama aracı devrildi
Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı: Savaş ilanı olur Dünya
Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı: Savaş ilanı olur
7 milyonluk vurgun: Depremzedeleri de dolandıran 33 kişi tutuklandı Yaşam
7 milyonluk vurgun: Depremzedeleri de dolandıran 33 kişi tutuklandı
Moody's'ten Türkiye kararı: Not görünümü ‘pozitif’e çevrildi Ekonomi
Moody's'ten Türkiye kararı: Not görünümü ‘pozitif’e çevrildi
Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı Gündem
Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı