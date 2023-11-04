Müberra Jülide Kızıltepe Parti Meclisi'ne aday oldu: Delegelere böyle seslendi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı “İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik” sloganıyla bugün toplandı. İlk gün genel başkan, 2. gün parti meclisi üyeleri seçilecek. Müberra Jülide Kızıltepe, Parti Meclisi'ne aday olduğunu açıkladı.

Müberra Jülide Kızıltepe Parti Meclisi'ne aday oldu: Delegelere böyle seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı başladı. CHP'de bugün bin 366 delege genel başkanı seçecek. Aynı delegeler yarın da (5 Kasım Pazar) Parti Meclisi'ni (PM) seçecek. PM'ye aday olan isimler belli olmaya başladı.

KRT’de yer alan habere göre, o isimlerden biri de parti emekçilerinden Müberra Jülide Kızıltepe oldu. Kızıltepe, "Alın terinin sesi, emeğin sesi, örgütlü mücadelenin sesi, Anadolu'nun ateşiyle, cumhuriyetçi, aydınlık yarınlarımızın sesi..." diyerek adaylığını duyurdu.

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Kızıltepe, delegelere şöyle seslendi:

Değerli Parti Emekçilerimiz,

Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına temelden bağlı olan Atatürkçü bir ailenin kızı olarak 1983 yılında İstanbul'da doğdum. İlkokulu Afyon, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, üniversiteyi Izmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İktisat fakültesinde; yüksek öğrenimimi ise İngiltere'de London School of Business & Finance' de Proje Yönetimi, Uluslararası İşletme, Yönetim ve Liderlik, Strateji Yönetimi üzerine tamamladım. National Business Academy de dış ticaret, Anadolu üniversitesinde Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler ve ayrıca Adalet Bölümlerinde eğitim gördüm. Uzun yıllardır özel sektörde uluslararası satış alanında yönetici olarak çalışmaktayım. İyi derecede Ingilizce bilmekteyim.

Memur çocuğu olmamdan kaynaklı ülkemizin yaklaşık 14 ayrı il-ilçesinde farklı kültürel değerlerimizle çocuk yaşta tanıştım. Siyasi ve sosyal yaşantım boyunca da halkımızın karşılaştığı sorunlara her zaman empati kurarak çözüm bulmaya gayret gösterdim.

Cumhuriyet ve Demokrasimizin gereğinin; eşit ve adil bir düzende yaşam hakkı olduğuna inanarak gençlik yıllarımdan itibaren de siyasetin dışında birçok sivil toplum kuruluşunda bu amaç doğrultusunda gönüllü olarak çalıştım.

Sizlerle sokaklarda alın teri dökmüş, bir lokma ekmeği paylaşmış, omuz omuza mücadeleden gelmiş bir yol arkadaşınız olarak; eşitlikçi, adil, özgür, kucaklayıcı ve hesap verilebilir bir iktidar anlayışıyla örgütümüzün sesi olabilmek adına Parti Meclisimizde sizleri temsil etmeye aday olduğumu ayrıca taktirlerinize sunarım.

Güçlü örgüt yapısıyla, ATAMIZIN ve CUMHURİYETİMİZİN izinde, hep birlikte aydınlık yarınlara...

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