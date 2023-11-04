CHP’de kurultaya saatler kala Özgür Özel delegelere seslendi: İkinciliklere razı olmayacağımız bir süreci başlatmak istiyorum

CHP'nin kurultayında genel başkanlık için yarışacak olan Özgür Özel, kurultaya saatler kala delegelere seslendiği bir açıklama yaptı. Özel, “Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında partimizi iktidar yapabileceğimiz, artık yenilmeyeceğimiz, ikinciliklere razı olmayacağımız bir süreci başlatmak istiyorum" dedi.

CHP’de kurultaya saatler kala Özgür Özel delegelere seslendi: İkinciliklere razı olmayacağımız bir süreci başlatmak istiyorum

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na saatler kala, genel başkan adayı Özgür Özel, sosyal medya hesabından “Hoşgeldiniz” notu ile bir video paylaşarak delegelere seslendi.

“Herkesi sağlıkla, mutlulukla Ankara’ya bekliyoruz” diyerek sözlerine başlayan Özel, şunları söyledi:

“Adaylığımı açıkladığım günden beri önce il kongrelerini, tek tek dolaştım ama aynı günde pek çok kongre olduğu için gidemediğim illere daha sonra delegelerimizi, sizleri, yöneticilerimizi ziyaret etmek üzere geldim. Uzun uzun konuştuk hatta geldiğim il binalarının önünde üyelerimiz, partililerimiz, sizin hemşehrileriniz vardı. Önce onlara hitap ettik, sonra bir arada konuştuk.

“KARAR VERDİNİZ YA DA VERMEK ÜZERESİNİZ”

Ve şimdi siz bir karar verdiniz ya da vermek üzeresiniz. Cuma akşamındayız, yarın bu saatlerde oylar sayılıyor olacak. Artık siz Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk sandığına oyunuzu atmış olacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi’ni ikinci yüzyılda hangi genel başkanın yöneteceğine karar vermiş olacaksınız.

Ben bugüne kadar söylediğim gibi, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına şekil verebileceğimiz, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında partimizi iktidar yapabileceğimiz, artık yenilmeyeceğimiz, ikinciliklere razı olmayacağımız bir süreci başlatmak istiyorum.

“YARIN VERECEĞİNİZ KARARLA BU PARTİNİN ÖNÜNÜ AÇACAKSINIZ”

Bunun için kadrolarımız hazır, hepimiz çok heyecanlıyız ve hepimiz, sizin vereceğiniz bu kararla Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki iktidar koşusunun startını bekliyoruz. Yarın vereceğiniz kararla bu partinin önünü açacak ve siz bu partinin bundan sonra, yüz yıl önce olduğu gibi başarıdan başarıya koşacağı bir dönemi başlatacaksınız.

Biz sizin bu iradeyi göstermenizi ve bize ve kendinize bu görevi vermenizi bekliyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci yüzyılına adım attığı bu saatlerde hepinize bir kez daha, hep birlikte yürüyeceğiz diyorum.”

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