Yaşlanmayı durduran gençlik iksiri besin ortaya çıktı. Kanseri tarihe karıştıracak

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kanseri tarihe karıştıran siyah domatesin yaşlanmayı durduran gençlik iksiri olduğu ortaya çıktı.

KANSERİ VE YAŞLANMAYI BÖYLE ENGELLİYOR

Kanseri tarihe karıştıran siyah domates tam bir doğal ilaç seçildi. İçeriğindeki likopen mineralleri kanserli hücrelerin oluşumunu engelliyor.

Sadece kanser için değil cilt hücrelerini de yenileyerek yaşlanmayı durdurur. Bunun için son yıllarda siyah domates özlü ürünler üretiliyor.

Siyah domatese Güney Amerikalı yerli halk gençlik iksiri olarak görüyor. En çok çiğ halde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

SİYAH DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Kumato domatesindeki likopen diğer besinlerde bulundan daha etkilidir. Neredeyse domates tüm faydasını bu maddeye borçludur.

Likopen maddesi vücuttaki hücrelerin yapısını koruyarak yenilenmesini destekler. Böylece mutasyona uğrayıp kanser ya da daha farklı hastalıkların oluşmasını önler. Ayrıca siyah tohum doğal asidik ve lif bakımından da zengin olduğundan sindirim sorunlarına da fayda sağlar.

Mide duvarını mide asidinden koruyan siyah domates ülser ve reflü gibi yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarının oluşmasının önüne geçer. Aynı zamanda içerdiği lif bağırsaklardaki flora oranını korur. Daha fonksiyonlu çalışmasını sağlar.

Çok fazla vitamin ve mineral barındıran siyah domates, kozmetik ve ilaç firmalarında kullanılır. Yaşlanmayı geciktiren siyah domates, cilt tabakası dermiste oluşan ve yüzeye çıkan sivilce akne ve gözenek gibi sorunları da önler.

SİYAH DOMATES NEREDE YETİŞİR? NASIL TÜKETİLİR?

Siyah domates tohumu, Perlit toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak ekilir. Oda sıcaklığı isteyen tohum nem ve rutubet istemez. Işık almayan gölge serini yerde kolayca çiçeklenir. Kokusu ve lezzeti oldukça güzeldir. Bol sulu ve etli olan siyah domates antioksidan bakımından zengin olduğundan kanser tedavisinde etkili olabileceği düşünülüyor. Halen üzerinde araştırma yapılan siyah domates normal domates gibi tüketilebilir. Ancak domatesin asıl kökeni Amerika''da Galapagos adalarına dayanır. Genetiksel olarak kırmızı domates ile aynıdır.